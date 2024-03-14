صدام ليفربول علي رأس 8 مواجهات ساخنة ببطولة الدوري الأوروبي اليوم

يشهد اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم. حيث تقام مواجهات ساخنة في بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروابي و3 مباريات مشتعلة في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الخليج أمام الأخدود، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD1.

الشباب ضد الحزم، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD.

أبها أمام الوحدة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

ميلان أمام سلافيا براج، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

فرايبورج ضد وست هام يونايتد، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

مارسيليا ضد فياريال، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

بنفيكا أمام جلاسكو رينجرز، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

بايرن ليفركوزن أمام كارباج أجدام، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

روما ضد برايتون، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD2".

ليفربول أمام سبارتا براج، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أتلانتا ضد سبورتينج لشبونة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

سانت جيلواز ضد فناربخشة، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.

دينامو زغرب أمام باوك سالونيكا ، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra3.

سيرفيت السويسري أمام فيكتوريا بلزن، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر منصبة tod.

مولده ضد كلوب بروج، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

ليل أمام شتورم جراتس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra2.

أياكس أمستردام أمام أستون فيلا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra1.