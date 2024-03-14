يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا مساء اليوم الخميس، علي نظيره فريق سيلافيا براج التشيكي في إطار منافسات إياب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي والتي يحتضنها ملعب «إيدن أرينا».

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين ميلان وسلافيا براج على ملعب «سان سيرو» معقل الفريق الإيطالي، بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة سلافيا براج في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: أليساندرو فلوينزي – سيمون كيير – ماتيو جابيا – تيو هيرنانديز.

في خط الوسط: اسماعيل بن ناصر – ياسين عدلي – كريستيان بوليسيتش – روبن تشيك.

في خط الهجوم: أوليفيه جيرو – رفائيل لياو.

موعد مباراة ميلان وسلافيا براج في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة ميلان اليوم أمام سلافيا براج، اليوم الخميس في الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسلافيا براج في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان وسلافيا براج في إياب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي ، عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، وبالتحديد قناة «بي إن سبورتس 1»، بتعليق عامر الخوذيري.