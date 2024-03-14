إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبى جديد بنادى محافظة الفيوم

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على إنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل حمام سباحة نصف أولمبي جديد، بملحقاته بنظام حق الانتفاع لمدة 12 عاماً داخل نادى محافظة الفيوم الرياضى.

حق الانتفاع

جاءت موافقة وزير الشباب والرياضة، بناءً على طلب مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم الرياضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الإدارة، و فى ضوء الضوابط التنظيمية من وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 229 لسنة 2022 والخاصة بتطبيق ضوابط مشروع الادارة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع طبقا لأحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ووفق دراسة مقيمة مالياً وبموجب نموذج العقد الموحد.

قال النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة النادى، إن حمام السباحة الجديد إضافة جديدة تهدف إلى تعظيم دور الرياضة، وتقديم خدمات متميزة لاعضاء الجمعية العمومية، و تاتى فى إطار خطة تطوير شاملة لمنشئات النادى والاستفادة من جميع الاماكن بما يعود بالنفع والفائدة .

وأضاف ان موافقة الدكتور وزير الشباب والرياضة، جاءت بعد موافقة مجلس ادارة النادى واستيفاء كافة المستندات الخاصة بعملية الطرح



