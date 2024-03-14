بهجت العبيدي: خالص العزاء في استشهاد الرهبان الثلاثة في جنوب أفريقيا

تقدم بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بخالص العزاء والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء الشعب المصري: مسلمين وأقباط وذلك في استشهاد الرهبان الثلاثة المصريين بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا بعد عملية الاعتداء الآثم التي تعرضوا لها في جنوب أفريقيا.

وقال بهجت العبيدي إنه لابد وأن يقدم القتلة المجرمين الذين أقدموا على هذا الحادث المريع إلى العدالة، وأننا على ثقة في متابعة الخارجية المصرية والبعثة الدبلوماسية في جنوب أفريقيا لهذا الحادث الأليم إلى أن يتم محاسبة القناة القتلة المجرمين.