عاجل
تحت عنوان "مظاهرات غير قانونية".. الاحتلال يعتقل 3 متظاهرين إسرائيليين بتل أبيب طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم قصف رفح.. استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفل حتى الآن
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فلكيًا.. هذا هو موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

هلال شهر ذو الحجة
هلال شهر ذو الحجة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات.. أشارت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة ٢:٣٩ ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس ۲۹ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٦م.

txt

من الهاتف.. موقع تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة ۱۱ دقيقة، وفي القاهرة لمدة ١٨ دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲) - ۲۰ دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (۱ - ۲۸ دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ ٩ و ١٤ دقيقة على الترتيب.

و تكون غرة شهر ذو الحجة ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الجمعة ٢٠٢٤/٦/٧م، وتكون وقفة عرفات لعام ١٤٤٥ هـ فلكياً يوم السبت ٢٠٢٤/٦/١٥م،  ويكون عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥هـ فلكياً يوم الأحد ٢٠٢٤/٦/١٦م.

مواد متعلقة

من الهاتف.. موقع تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

العملات الأجنبية.. سعر الصرف الرسمي بالبنك المركزي

أسعار الدولار الرسمية بالبنوك اليوم الثلاثاء

تحت عنوان "مظاهرات غير قانونية".. الاحتلال يعتقل 3 متظاهرين إسرائيليين بتل أبيب

مقابل الجنيه.. أسعار صرف العملات العربية في البنك المركزي

الجريدة الورقية