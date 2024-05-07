تحت عنوان "مظاهرات غير قانونية".. الاحتلال يعتقل 3 متظاهرين إسرائيليين بتل أبيب

مظاهرات بإسرائيل لقبول الهدنة

تحت عنوان "مظاهرات غير قانونية"، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية متظاهرين في تل أبيب، زاعمة أن تلك المظاهرات غير قانونية، وذلك بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أنه بعد إعلان حماس قبول الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار، خرج أهالي المحتجزين الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو باستغلال الفرصة وإبرام صفقة المحتجزين، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن الأهالي قولهم: "لن يحدث ذلك مرة أخرى".

وهدد أهالي المحتجزين حكومة الاحتلال وأشعلوا النيران في "ساعة رملية" ضخمة احتجاجًا على إضاعة الحكومة وقت المختطفين في أسر حماس وإفشال الصفقات، مؤكدين ترحيبهم بإعلان حماس وقف إطلاق النار، الذي يشجع على عودة 132 مختطفًا تحتجزهم منذ سبعة أشهر.

ووجهوا رسالة إلى نتنياهو، قالوا: "الآن هو الوقت المناسب للتحرك الإسرائيلي.. على الحكومة أن تثبت التزامها تجاه مواطنيها في العمل.. يجب على الحكومة أن تأخذ موافقة حماس وتحولها إلى صفقة لعودة جميع المحتجزين".

ونقلت " القاهرة الإخبارية"، تصريح لوالد أحد المحتجزين قائلًا: "هناك ضوء في نهاية النفق.. نحن متحمسون لسماع أن هناك اتفاقًا لوقف إطلاق النار.. وبعد أشهر من التشهير والأعذار، هناك اتفاق يعيد المحتجزين إلى وطنهم، ونتوقع من كافة الأطراف المعنية عدم نسف هذا الاتفاق، وعدم تخريب عودة المحتجزين، والأهم هو عودة المحتجزين لإسرائيل"، وأكد آخر، أن هذا أمر مؤقت لإعادة كتابة التاريخ بأن تقوم حكومة إسرائيل بإنقاذ جنودها ومواطنيها المحتجزين لدى حماس.

فيما أعلن مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الوفد الأمني المصري أكد تلقيه ردودا إيجابية من حماس وإسرائيل ويكثف اتصالاته للتهدئة، مع تواصل الجهود المصرية لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين، مضيفًا أن بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل ثلاث مراحل وتتضمن اتفاقًا لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية.