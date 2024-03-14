تحصين  ١٩٥ ألف رأس ماشية  للوقاية من مرضي الجلد العقدي والجدري بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ حملات تحصين رؤوس الماشية ، حفاظا على الثروة الحيوانية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تحصين ١٩٥ ألف رأس ماشية ، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي حمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز ، على مستوى مراكز المحافظة.

وذلك فى إطار الإهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، من جانبه ، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز ، والتي بدأت أعمالها في ٢٧ يناير الماضي .

قامت المديرية عن طريق ١٢٠ لجنة فرعية ، و ٤ لجان مركزية خلال الخمس أسابيع الماضية ، من الحملة بترقيم وتسجيل عدد ١٥٣٣٦ رأس ماشية ، كما نفذت المديرية زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة ، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ، ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز ، وتم عقد ٢٠٠ ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى ، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض ، وتقليل الخسائر الناتجة عنه.