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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليه بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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وتابع: "سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا والأمة العربية والإسلامية من كل شر وأن يعم السلام والأمن والأمان العالم أجمع وأن يحقق الشعب المصرى العظيم كل ما يتمناه من التقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. وكل عام وأنتم بخير".صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.

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