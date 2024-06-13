قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وتضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة كل من: الدكتورة حنان محمد سمير مرسي الجويلي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف إمام عبدالرضي طايع، عميدًا لكلية العلوم جامعة أسوان.

كما تضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور فهيم فتحي إبراهيم عطالله، عميدًا لكلية الآثار جامعة سوهاج.

إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة

وكشف تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المستدامة، عن إدراج 46 جامعة مصرية في نتائج نسخته الأخيرة للعام 2024، بزيادة كبيرة عن العام الماضى 2023 والذى شهد إدراج 28 جامعة مصرية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تقدم الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، يأتي انعكاسًا للإجراءات التى اتخذتها الوزارة وبنك المعرفة المصرى من التدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية على النشر في المجلات الدولية المرموقة.

وتصدرت جامعتا عين شمس والمنصورة قائمة الجامعات المصرية في تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة، وجاءت في الترتيب (201 - 300) عالميًا.

ثم جاءت (جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى) في الترتيب (301 - 400) عالميًا في تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة.

وجاءت جامعات (الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المستقبل، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة قناة السويس) في الترتيب (401 – 600).

وتواجدت جامعة دمياط، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الترتيب (601- 800) في تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة

تلتها (جامعة بدر، وجامعة بنى سويف، وجامعة حلوان، وجامعة المنوفية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة فاروس، وجامعة بورسعيد) فى الترتيب (801- 1000)، بينما تواجدت جامعة الأزهر، وجامعة دمنهور، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، وجامعة مصر الدولية، وجامعة الوادى الجديد، وجامعة النيل، وجامعة سيناء، وجامعة سوهاج، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة مدينة السادات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب (1001-1500)، ثم جاءت (جامعة الأهرام الكندية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة العريش، وجامعة دراية، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة سفنكس)، في الترتيب +1501.