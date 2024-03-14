حكم نوم الصائم طوال نهار رمضان.. هناك الكثير من الأسئلة التي يحتاج للإجابة عليها، وتخطر في بال الكثير من المسلمون، والتي من بينها مدى صحة الصوم في حالة النوم طوال نهار رمضان، حيث كشفت دار الإفتاء المصرية إن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح.

دار الإفتاء

وأكدت دار الإفتاء أن من ينام طوال نهار رمضان، ذلك غير مفسد للصيام، ولكن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله.

حكم إفطار المسلم خلال شهر رمضان

وفي سياق آخر كشف فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، حكم إفطار المسلم خلال شهر رمضان كاملا بسبب المرض وعدم استطاعته القضاء.

الدكتور شوقي علام

وأفاد الدكتور شوقي علام، أنه حال شهادة الطبيب بذلك يخرج طعام مسكين فدية عن كل يوم، ويجوز إخراجها يومًا بيوم، أو إجمالًا تقديمًا أو تأخيرًا.