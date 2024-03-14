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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل محارب الحلقة 4| موعد عرضه والقنوات الناقلة له

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرف على موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل محارب على قناة cbc ضمن مسلسلات الدراما الرمضانية، كما أنها أصبحت محور اهتمام المشاهدين، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الثالثة، والتي كانت نتيجتها تورط محارب في قضية اتجار بالمخدرات والقبض عليه وإيداعه السجن.

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل محارب

وبالنسبة لـ موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل محارب، الذى يعرض حصريا خلال رمضان على شبكة قنوات cbc، فالعرض الأول يكون الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل محارب
ما زال المحامي حسام يسعى وراء «عزيز» الذي يجسد دوره حسن الرداد، من أجل الضغط عليه للتنازل عن قضية مقتل أمه وتبرئة رامي، وعندما يرفض عزيز يحرض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأثناء وجوده في الحجز يكتشف أنّ قاتل والدته معه في الزنزانة وتتوالى الأحداث.

مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد وعدد من النجوم، مثل نيرمين الفقي، أحمد زاهر وناهد السباعي ومنة فضالي وسلوى عثمان.

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