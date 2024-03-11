هل قطرة العين ومعجون الأسنان يفسدون الصيام؟

هل قطرة العين تفطر؟، هل حقن الفيتامينات تفطر؟، هل معجون الأسنان يفطر؟، جميعها أسئلة تطرأ على أذهان الكثيرين طوال شهر رمضان المبارك، حتى لا يفسدون صيامهم دون علم منهم، لذا تجيب "الوفد" في هذا التقرير، على تلك الاستفسارات.

أشياء لا تفسد الصيام في رمضان

المراهم والكريمات لا تفطر.

حقن الفيتامين لا تفطر.

حقن الأنسولين لا تفطر.

حقن الوريد لا تفطر.

حقن العضل لا تفطر.

حقن التطعيم لا تفطر.

نقل الدم لا يفطر.

الاحتلام لا يفطر.

الحجامة لا تفطر.

العطور والروائح لا تفطر.

الغسيل الكلوى لا يفطر.

معجون الأسنان لا يفطر إذا لم يدخل في الجوف.

خلع الأسنان لا يفطر إذا لم يدخل شيء في الجوف.

الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر.

غسول وقطرة الأذن لا يفطرون ما دامت طبلة الأذن سليمة.

قطرة العين لا تفطر.

موعد شهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.