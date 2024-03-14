أوقاف الفيوم تنظم أمسية بعنوان "فضائل الصيام" بمسجد المنتزه

عقدت أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، ندوة بعنوان: "فضائل الصيام" وذلك بمسجد المنتزه، التابع لإدارة أوقاف مركز الفيوم.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير ودورها في الإفتاء والتثقيف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، وفضيلة الشيخ أشرف شعبان إمام المسجد مقدما، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين.

وخلال هذه الأمسية أشار فضيلته إلى أن للصوم فضائل وخصائص عديدة، منها: أن الله اختصه لنفسه ، كما أن للصائم فرحتان،وأن رائحة فمه أطيب عند الله من ريح من المسك، مضيفا أن الصوم له أثر على حياة الفرد والمجتمع فهو يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاق ويرقق المشاعر وفيه حرمان من ملذات الحياة طيلة النهار إيمانًا واحتسابًا لله.

وكيل أوقاف الفيوم: الصيام وسيلة توصل صاحبها إلى تقوى الله

كما أكد أن الصيام وسيلة توصل صاحبها إلى تقوى الله ومراقبته لقوله تعالي:" لعلكم تتقون"،وأتمم قائلا: إنه شهر المغفرة والعتق من النار،ويكفيه فضلًا أن الله سجل فضله في القرآن الكريم،ليظل يُتلى على مر الأيام والأعوام إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عليها.

وأضاف وكيل أوقاف الفيوم، أن شهر رمضان هو شهر مكارم الأخلاق وديننا دين مكارم الأخلاق، ألم يقل نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "إنما بعثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ"، فمع أهمية الصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات، ومع كونها الأركان الأساسية لديننا الحنيف، إلا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يقل جئت لأُعلِم الناس الصلاة أو الزكاة أو الحج وإنما قال: "إنما بعثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ

وأشار "الشيمي" إلى أن الصوم يقوي العزيمة، ويضبط السلوك، ويقوِّم أخلاق صاحبه، يقول (صلى الله عليه وسلم): "إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ " فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه لم يقل النبي (صلى الله عليه وسلم) وإن سبه أوشتمه، لأن صيغة ساب وشاتم صيغة مفاعلة فيها حراك بين شخصين، أي أن هناك شخصًا آخر يستفزك يحملك على المساببة حملًا، ويحملك على المشاتمة حملًا، إلا أنك تستمسك بحبل الله وتعتصم بصيامك، وتقول: "إني صائم إني صائم"، والصائم الحق لا يشتم ولا يسب ولا يتطاول، ولا يقوم بأي عمل لا يتسق مع مكارم الأخلاق.