الثوم.. فوائده مذهلة للبشرة| أبرزها علاج حب الشباب

تتجنب النساء استخدام الثوم للإعتناء بالبشرة والشعر؛ لرائحته النفاذه والمزعجة، إلا أنه يتميز بمضادات الأكسدة وعناصر هامة لعلاج البشرة والتخلص من حب الشباب، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده بالخطوات.

علاج حب الشباب بالثوم

ترتبط العديد من مشاكل الجلد ، وخاصة حب الشباب ، بالالتهابات ويحدث حب الشباب عندما تتراكم بقايا الجلد الزائدة والزيوت داخل بصيلات شعر بشرتك وتحبس البكتيريا تحت السطح، ويمكن لبعض هذه البكتيريا إنتاج مواد كيميائية تحفز الالتهاب وآفات حب الشباب.

له تأثيرات مضادة للميكروبات

يحتوي الثوم على مركبات تمنع نمو الفطريات والبكتيريا المختلفة ، مما يدل على أنه قد يكون مفيدًا في علاج بعض الأمراض الجلدية، كما أن خصائص الثوم المضادة للميكروبات إلى مادة كيميائية تسمى الأليسين.

ووجدت دراسات أن الأليسين الموجود في الثوم يساعد في وقف نمو البكتيريا ، كما ساهمت المركبات الأخرى الموجودة في الثوم في زيادة التأثيرات المضادة للميكروبات.

لها تأثيرات مضادة للالتهابات

السيتوكينات هي جزيئات يمكن أن تعزز الالتهاب ، ويعتقد العديد من الخبراء أنها تلعب دورًا في الأمراض الجلدية وتطور حب الشباب.

أظهرت دراسة اأن لأليسين يساعد في تقليل إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، كما أظهرت أن تسخين الثوم يقلل من كمية الأليسين التي يحتوي عليها ، مما يقلل من آثاره المضادة للالتهابات وخلصوا إلى أن الأليسين قد يساعد في علاج عدد من المشكلات الالتهابية مثل حب الشباب.



لها آثار مفيدة أخرى أيضًا

درست هذه المراجعة من عام 2011 الاستخدامات الجلدية المختلفة للثوم ، والتي تتكون من دراسات معملية وتجارب سريرية ودراسات على الحيوانات ووجدت أن تطبيق مستخلص الثوم على بشرتك يوفر تأثيرات على التئام الجروح ومضادات الميكروبات، أشارت الدراسة إلى أن الثوم قد يساعد في مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك:

داء الثعلبة

التهابات الجلد الفطرية

صدفية

ندوب الجدرة

داء الليشمانيات