لسحور صحي.. طريقة عمل البيض بالخضار والشوفان اللذيذ
البيض بالخضار والشوفان من الوجبات الصحية التي يمكنك إعدادها للسحور، فيحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبناءه، بالإضافة لسعراته الحرارية القليلة، فيمكنك تناوله إذا كنت تتابع نظام غذائي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.
طريقة عمل البيض بالخضار والشوفان
المقادير
- البيض : 3 حبات
- بياض البيض : 2 حبة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الفلفل الأخضر : 1 حبة
- الفلفل الأصفر : 1 حبة
- الفلفل الأحمر : 1 حبة
- الشوفان : كوب
- جبن فيتا : كوب
- جبنة : نصف كوب (مبشورة)
- حليب : نصف كوب
- بقدونس : 4 ملاعق كبيرة (مفروم)
- بذور الكتان : 4 ملاعق كبيرة (مطحون)
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- فلفل أسود : رشّة
طريقة التحضير
- ضعي الزيت في المقلاة حتى يسخن ثم أضيفي إليه البصل حتى يذبل.
- قومي بوضع البيض في وعاء وأضيفي إليه الحليب وبياض البيض والفلفل الأسود واخفقي جيداً.
- أضيفي الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر إلى البصل وقلبي جيداً.
- أضيفي إلى البيض الشوفان والبقدونس وبذر الكتان واخفقي مرة أخرى.
- قومي بإضافة الجبن الفيتا وقلبي مع الخليط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.
- ضعي الخليط في المقلاة فوق البصل والفلفل الألوان وغطيه بإحكام مع تخفيف النار حتى ينضج.
- رشي الجبنة المبشورة على الوجه بعد النضج وغطيه مرة أخرى لمدة دقيقتين حتى تذوب.
- ضعي البيض في الطبق وقدميه ساخناً.