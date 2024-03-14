ميدو: سأصبح أصغر رئيس في تاريخ نادي الزمالك

علق الكابتن أحمد حسام ميدو على واقعة المرتبات مع مرتضى منصور في نادي الزمالك، قائلًأ: "مرتضى كتب حازم مدير الكرة ومرتبه 100 ألف جنيه، وكتب ميدو مدير فني ومرتبه 140 ألف جنيه، اخدت منه الورق والقلم وعكست الكلام وقلتله ميصحش حازم يبقى أقل مني وهو أقدم مني، وحازم ميعرفش القصة دي بالمناسبة لاني لأول مرة أقولها".

وقال ميدو خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "حازم إمام غلتطه انه حمل نفسه فوق طاقته وتصدر المشهد وطلع على المسرح، بس هل هو سبب خراب الكرة في مصر، غلط انه اتفاوض وهو مش شغلته، المفروض في ناس شغلتها الحسابات والتفاوض، خد قرارات فنية كتير خاطئة، لأن مصر كانت ممكن تكسب البطولة دي".

وأكمل: "متفائل بحسام حسن، وممكن امسك نادي الزمالك في وقت من الاوقات، عشان امسك الزمالك لازم ابقى جاهز للمواجهات هدافع حتى لو هتسجن، في ناس كتير اكيد مش عايزاني وهتحاربني، انا اصغر لاعب درب الزمالك واصغر لاعب مثل مصر وان شاء الله هبقى أصغر رئيس للزمالك، وعمري ما أنزل انتخابات قدام حازم لكن ممكن ابقى نائب له، وحازم مينزلش قدامي لانه عارف اني هكسبه".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.