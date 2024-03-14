ميدو: لا أنصح تركي آل شيخ بالاستثمار الرياضي في مصر مجدداً

علق الكابتن أحمد حسام ميدو على استثمار المستشار تركي آل شيخ في الرياضة في مصر قائلًا: "تركي ال شيخ تم استخدامه في النادي الأهلي لغرض ضخ الاموال بس، وهو جدع جداً وشفت ده في مواقف كتير، زي الكابتن أشرف قاسم النجم والاسطورة المستشار ساعده في العلاج".

وقال أحمد حسام ميدو خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الأهلي كان عايز فلوس من المستشار تركي آل شيخ وملوش اي ادوار، وهو راجل بيحب يبقى صاحب قرار، مينفعش تاخد فلوس مني ومتاخدش رأيي".

وأضاف ميدو قائلًا: "الزمالك متعاملش معاه انه مكنة فلوس، ولكن كان بيختار في الزمالك اللاعيبة ويشتري صفقات، وده الفرق بين الأهلي والزمالك".

واستطرد أحمد حسام ميدو قائلًأ: "تركي آل شيخ انسحب من بيراميدز لأنه واجه صراعات في الاستثمار الرياضي في مصر، والكرة المصرية خسرت شخص بيفهم وكان ينقل الكرة في حتة تانية

ومش هيعيد التجربة تاني في مصر، انا كمحب له انصحه ميستثمرش تاني في مصر في مجال الرياضة، لأني لما انصح حد بحبه هنصحه عشان عايزه يكسب".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.