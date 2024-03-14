مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون سيحظر TikTok

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون تاريخي يمكن أن يشهد حظر TikTok في أمريكا.

يمنح الشركة الأم الصينية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي ، ByteDance ، ستة أشهر لبيع حصتها المسيطرة أو سيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

في حين تم تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة في تصويت من الحزبين ، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس ليصبح قانونا.

لطالما كان لدى المشرعين مخاوف بشأن تأثير الصين على TikTok.

TikTok مملوكة لشركة ByteDance الصينية ، والتي تخضع لقانون الأمن القومي الذي يتطلب منها مشاركة البيانات مع المسؤولين الصينيين.

وقال مايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن شارك في صياغة مشروع القانون، إن الولايات المتحدة لا يمكنها "المخاطرة بوجود منصة إخبارية مهيمنة في أمريكا تسيطر عليها أو تملكها شركة تدين بالفضل للحزب الشيوعي الصيني".

حاولت TikTok طمأنة المنظمين بأنها اتخذت خطوات لضمان عزل بيانات مستخدميها البالغ عددهم 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة عن موظفي ByteDance في الصين.

ومع ذلك ، وجد تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في يناير أن النظام لا يزال "مساميا" ، مع مشاركة البيانات بشكل غير رسمي بين TikTok في الولايات المتحدة و ByteDance في الصين.

وأثارت حالات بارزة، بما في ذلك حادثة تمكن فيها موظفو "بايت دانس" في الصين من الوصول إلى بيانات صحفي لتعقب مصادرهم، المخاوف.

بعد التصويت يوم الأربعاء ، اتهم متحدث باسم الشركة المشرعين بالتشويش على "الحظر" بعد ما وصفوه بعملية "سرية".

متحدثا قبل التصويت ، رحب حكيم جيفريز أكبر ديمقراطي في مجلس النواب بمشروع القانون ، قائلا إنه سيقلل من "احتمال استغلال بيانات مستخدم TikTok وتقويض الخصوصية من قبل خصم أجنبي معاد".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع الآن.

وتبدو آفاقه في مجلس الشيوخ في الكونغرس غير واضحة في أعقاب حديث المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب ضد مشروع القانون.

غير الرئيس السابق ، الذي حاول حظر التطبيق خلال فترة ولايته ، موقفه بعد اجتماع أخير مع المتبرع الجمهوري جيف ياس ، الذي يقال إنه يمتلك حصة صغيرة في ByteDance.

وردد بعض أعضاء مجلس النواب معارضة ترامب يوم الأربعاء، وكتبت مارجوري تايلور غرين، وهي جمهورية من جورجيا، على وسائل التواصل الاجتماعي أن مشروع القانون قد يسمح للكونجرس بفرض بيع شركات أخرى من خلال الادعاء بأنه يحمي البيانات الأمريكية من الخصوم الأجانب.

ويعارض بعض الديمقراطيين أيضا الحظر، خشية أن يؤدي ذلك إلى تنفير قاعدة مستخدمي التطبيق من الشباب، حيث يكافح الحزب للاحتفاظ بسيطرته على الناخبين الأصغر سنا.

لكن قادة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ رحبوا بتصويت مجلس النواب. وقال مارك وارنر، وهو ديمقراطي، وماركو روبيو، وهو جمهوري، إنهما مصممان على رعاية مشروع القانون من خلال المجلس.

وقالوا في بيان: "نحن متحدون في قلقنا بشأن تهديد الأمن القومي الذي يشكله TikTok - وهي منصة تتمتع بقوة هائلة للتأثير على الأمريكيين وتقسيمهم الذين لا تزال شركتهم الأم ByteDance ملزمة قانونا بتنفيذ عطاءات الحزب الشيوعي الصيني".

بعد التصويت ، بدا أن TikTok تجدد مساعيها لجعل المستخدمين يضغطون على الكونجرس ، ويرسلون إشعارا آخر يحثهم على الاتصال بممثليهم. وشهدت خطوة مماثلة الأسبوع الماضي وابل من المكالمات في مكاتب الكونغرس، وهي خطوة.

وخارج البيت الأبيض تجمع عدد من المؤيدين يوم الأربعاء للاحتجاج على مشروع القانون. وقالت تيفاني يو، وهي مدافعة شابة عن الإعاقة من لوس أنجلوس، لبي بي سي إن المنصة كانت حيوية لعملها.

تقول: "قبل خمسة عشر عاما كنت أحلم فقط بالوصول إلى 30 إلى 40 شخصا" الآن ، لديها الملايين. وسلطت متظاهرة أخرى، أوفيليا نيكولز، الضوء على التأثير السلبي لمشروع القانون على الشركات الأمريكية ، عار عليهم ، في المنزل".

وقالت منى سوين (23 عاما) إن أرباحها من التطبيق كانت تدفع رهن والدتها وتعليم أشقائها الجامعي.

وقالت سوين لرويترز "أن أترك العمل في مثل هذا الوقت المجنون في حياتي وفي حياة الكثير من المبدعين الآخرين ، إنه أمر مخيف حقا في الوقت الحالي".



إذا نجح مشروع القانون في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ، فقد وعد الرئيس جو بايدن بالتوقيع عليه بمجرد وصوله إلى مكتبه ، مما قد يؤدي إلى خلاف دبلوماسي مع الصين.

وسيتعين على "بايت دانس" الحصول على موافقة المسؤولين الصينيين لاستكمال عملية التجريد القسري، التي تعهدت بكين بمعارضتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين يوم الأربعاء إن هذه الخطوة "ستعود لتعض الولايات المتحدة".

وقال للصحفيين: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أبدا دليلا على أن TikTok يهدد الأمن القومي الأمريكي ، إلا أنها لم تتوقف عن قمع TikTok".

"هذا النوع من سلوك البلطجة الذي لا يمكن أن يفوز في المنافسة العادلة يعطل النشاط التجاري العادي للشركات ، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار ، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي."

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أصرت على أن مشروع القانون سعى فقط إلى ضمان أن ملكية منصات التكنولوجيا الرئيسية العاملة في الولايات المتحدة "لن تكون في أيدي أولئك الذين يمكنهم استغلالها".



حتى إذا حصلت ByteDance على موافقة لبيع حصتها في TikTok ، فمن غير الواضح ما إذا كان أي من منافسيها لديه التمويل لإطلاق عرض على المنصة.

وكانت الشركة قد قدرت التطبيق في وقت سابق بحوالي 268 مليار دولار. قد يخيف السعر بعض المستثمرين.

لكن محللين قالوا لبي بي سي إنه سيكون هناك الكثير من المشترين المحتملين في الولايات المتحدة. أما الصفقة التي قد تنجح في نهاية المطاف فهي مسألة أخرى، بالنظر إلى التكلفة والمخاوف المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي تثقل كاهل قطاع التكنولوجيا.

"ستكون جميع شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مهتمة ، لكنني أعتقد أنها ستواجه الكثير من عقبات مكافحة الاحتكار هناك شركات أخرى في مجال وسائل التواصل الاجتماعي أصغر مثل Snapchat ستكون مهتمة ولكنها لن تكون قادرة على تحمل تكاليفها ، "قالت ياسمين إنبرغ المحللة في Emarketer لبي بي سي.

عندما أمرت إدارة ترامب بالبيع في عام 2020 ، ظهرت بعض أكبر الشركات في الولايات المتحدة لاستكشاف العطاءات ، والتي قيل إنها قدرت الشركة بحوالي 50 مليار دولار.

خسرت مايكروسوفت في نهاية المطاف أمام فريق ضم وول مارت وعملاق البرمجيات أوراكل ، بقيادة لاري إليسون وسافرا كاتز ، الذين كانت لهم علاقات مع إدارة ترامب. وانهار الاتفاق وسط تحديات قانونية والتحول إلى إدارة جديدة.

اليوم ، زاد وصول TikTok وإيرادات الإعلانات بشكل كبير. تقدر شركة الأبحاث Emarketer أن TikTok ستجلب حوالي 8.66 مليار دولار من عائدات الإعلانات من الولايات المتحدة هذا العام ، مقارنة بأقل من 1 مليار دولار في عام 2020.