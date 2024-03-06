خطة لإجبار ByteDance على بيع TikTok

قدمت مجموعة من المشرعين مشروع قانون جديد من شأنه أن يجبر ByteDance على بيع TikTok حتى يظل التطبيق متاحًا في الولايات المتحدة. سيمنع "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها الخصوم" متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب من توزيع TikTok ما لم يتم تجريدها من الشركة الأم ByteDance.

مشروع القانون هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات التي يقوم بها المشرعون والمسؤولون الآخرون لحظر التطبيق أو فرض بيعه. حاول الرئيس السابق دونالد ترامب فرض بيع TikTok في عام 2020، لكنه لم ينجح في النهاية. كما ضغطت إدارة بايدن على الشركة لسحب استثماراتها. وقد منع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مؤخرًا محاولة لحظر التطبيق في ولاية مونتانا.

ويتخذ مشروع القانون الجديد، الذي يأتي من مجموعة من المشرعين من الحزبين في مجلس النواب، نهجا مختلفا. ومن شأنه أن يمنح ByteDance نافذة مدتها ستة أشهر لبيع TikTok قبل أن يدخل الحظر على مستوى متجر التطبيقات حيز التنفيذ. وسيتطلب الأمر أيضًا من TikTok والتطبيقات الأخرى "تزويد المستخدمين بنسخة من بياناتهم بتنسيق يمكن استيراده" إلى التطبيقات المنافسة. وعلى الرغم من الإشارة إلى TikTok عدة مرات في نص مشروع القانون، فإن التشريع سيفتح الباب لحظر التطبيقات الأخرى "التي يسيطر عليها الخصوم الأجانب" إذا اعتبرها الرئيس أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقالت TikTok في بيان: “يعد مشروع القانون هذا حظرًا تامًا لـ TikTok، بغض النظر عن مدى محاولة المؤلفين إخفاءه”. "سيسحق هذا التشريع حقوق التعديل الأول لـ 170 مليون أمريكي ويحرم 5 ملايين شركة صغيرة من منصة تعتمد عليها للنمو وخلق فرص العمل."

أكد الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، أن سحب الاستثمارات لن يعالج بشكل كامل مخاوف المسؤولين بشأن بيانات المستخدم الأمريكية. أمضت الشركة سنوات في محاولة معالجة مخاوف الأمن القومي بشأن خدماتها من خلال مبادرة تسمى مشروع تكساس. وبموجب الخطة، التي تم وضعها نتيجة سنوات من المفاوضات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، سيتم فصل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم مقرها الولايات المتحدة وسيكون المسؤولون الحكوميون قادرين على الإشراف على عمليات تدقيق مصدر TikTok. التعليمات البرمجية والجوانب الأخرى لعملياتها.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست العام الماضي أن مفاوضات TikTok مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد تم إحياؤها مؤخرًا "وسط شكوك في أن إدارة [بايدن] لديها السلطة لحظر TikTok من تلقاء نفسها". إذا تمكن الكونجرس من إقرار مشروع القانون الجديد، فإنه سيجيب على مثل هذه الأسئلة ويخلق عملية جديدة لإجبار ByteDance على ذلك.

انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) وجماعات الحقوق الرقمية الأخرى جهود الحكومة لحظر TikTok. وفي بيان حول مشروع القانون الأخير، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن الإجراء المقترح "غير دستوري" وسيضر بحرية التعبير. وقالت جينا ليفينتوف، كبيرة مستشاري السياسات: "لمجرد أن رعاة مشروع القانون يزعمون أن حظر TikTok لا يهدف إلى قمع التعبير، فلا يمكن إنكار أنه سيفعل ذلك على وجه التحديد".

أثار معهد Knight First Amendment غير الربحي التابع لجامعة كولومبيا مخاوف مماثلة. وقال جميل جعفر، المدير التنفيذي للمنظمة، في بيان: "يمكن للكونجرس حماية خصوصية البيانات وأمنها دون منع الأمريكيين من الوصول إلى إحدى منصات الاتصالات الأكثر شعبية في العالم". "يجب أن تبدأ بتمرير قانون خصوصية شامل يقيد أنواع المعلومات التي يمكن لـ TikTok والمنصات الأخرى جمعها."