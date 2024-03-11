رئيس Activision Blizzard السابق يريد شراء TikTok

يبدو أن Bobby Kotick، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Activision Blizzard والذي استقال في نهاية العام الماضي، مهتم بشراء TikTok حيث يهدد مشروع قانون جديد في الولايات المتحدة بحظر التطبيق أو فرض بيعه. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، ذكر كوتيك فكرة الشراكة في عملية الشراء هذه للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman وآخرين جلسوا معه في مؤتمر عشاء الأسبوع الماضي، وطرحها مع الرئيس التنفيذي لشركة ByteDance Zhang Yiming. وتشير وول ستريت جورنال إلى أنه إذا تم بيع TikTok، فمن المرجح أن تصل قيمته إلى مئات المليارات من الدولارات.

قاد Kotick Activision لأكثر من 30 عامًا لكنه لم يتركها بشكل جيد. وفي دعوى قضائية عام 2021 تمت تسويتها العام الماضي، اتُهمت الشركة بتعزيز التحرش الجنسي والتمييز بين الجنسين تحت قيادته، فيما وُصف بأنه "ثقافة منتشرة في مكان العمل". ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بعد فترة وجيزة أن كوتيك كان على علم بادعاءات سوء السلوك والاعتداء على مر السنين ولم يكشف بشكل صحيح عن بعض هذه الحالات إلى مجلس الإدارة. وأشار موقع The Verge في ذلك الوقت إلى أنه اتُهم أيضًا بالتحرش بنفسه. ووصفت Activision Blizzard التقرير بأنه “مضلل”.

وبعد ظهور المعلومات، خرج موظفو Activision Blizzard وطالبوا كوتيك بالاستقالة، لكن ذلك لم يحدث. ظل Kotick في النهاية رئيسًا لـ Activision Blizzard حتى اكتمال عملية الاستحواذ على Microsoft في عام 2023.

يأتي اهتمام Kotick المزعوم بـ TikTok في لحظة مضطربة للمنصة التي تحظى بشعبية كبيرة بعد أن قدم المشرعون "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" الأسبوع الماضي، والذي قال الرئيس بايدن إنه سيوقعه، إذا تم إقراره. وبموجب مشروع القانون، الذي سيُطرح على مجلس النواب يوم الأربعاء للتصويت، سيتعين على الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، ومقرها الصين، بيع التطبيق في غضون ستة أشهر. وإلا فسيتم حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وتحاول TikTok حث الملايين من مستخدميها في الولايات المتحدة على الاحتشاد خلفها في أعقاب الزخم المفاجئ لمشروع القانون، وأرسلت إشعارات دفع الأسبوع الماضي تطلب من المستخدمين الاتصال بممثليهم. وبعد تصويت مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليه بعد موافقة لجنة الطاقة والتجارة في تصويت بالإجماع الأسبوع الماضي، سينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. في حين أن مخاوف المشرعين بشأن TikTok تتمحور حول مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات وارتباطها بالصين، تشير وول ستريت جورنال إلى أن إشراك Altman في عملية الشراء يمكن أن يفتح التطبيق أمام إمكانية استخدامه من قبل OpenAI لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهو ما لا يعني تمامًا يبدو مثاليًا للمستخدمين أيضًا.