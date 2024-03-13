سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم الأربعاء 13-3-2024 امام الجنيه

ننشر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024، خلال تحديثات البنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 53.24 جنيه للشراء، و53.39 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 53.24 جنيه للشراء، و53.40 للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

53.24 جنيه للشراء.

53.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

53.23 جنيه للشراء.

53.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

53.24 جنيه للشراء.

53.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

53.25 جنيه للشراء.

53.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.38 جنيه للشراء.

53.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

53.19 جنيه للشراء.

53.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

53.19 جنيه للشراء.

53.34 جنيه للبيع.

استقر الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية، خلال تعاملات الأربعاء، إذ يقيم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير متجاوزا التوقعات في إشارة على استدامة التضخم.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات، فإن الزيادة بواقع 3.2 بالمئة على أساس سنوي فاقت الزيادة المتوقعة عند 3.1 بالمئة.

وأثار ذلك تساؤلات من المحللين عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه بيانات كافية للمضي قدما في أكثر من تخفيضين في أسعار الفائدة لهذا العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فقد تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي في يونيو إلى نحو 67 بالمئة مقابل 71 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.93.

ويتحول الاهتمام الآن إلى مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي تعد مؤشرا على الإنفاق الاستهلاكي الذي جاء قويا حتى الآن، وكذلك إلى بيانات أسعار المنتجين المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومقابل الين، ظل الدولار مستقرا بشكل كبير عند 147.60 ين ياباني بعد أن شهدت العملة اليابانية أكبر انخفاض لها خلال شهر أمس الثلاثاء إثر التقييم الضعيف قليلا الذي أصدره محافظ بنك اليابان كازو أويدا لاقتصاد البلاد.

ويترقب المتعاملون التقديرات الأولية لمفاوضات الأجور التي سيتم الإعلان عنها، الجمعة. وستكون النتائج حاسمة بالنسبة لسياسة بنك اليابان بشأن ما إذا كان سيتجه للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس.

وتشير التوقعات إلى زيادات كبيرة في الأجور، إذ قال عدد من أكبر الشركات في اليابان بالفعل إنهم وافقوا على تلبية مطالب النقابات بشكل كامل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة مقابل الدولار الأميركي إلى 0.661 دولار أميركي. كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.616 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، قفزت بتكوين بأكثر من 2 بالمئة إلى 72912 دولار، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في تاريخها عند 73137 دولار. وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، إلى 1.41 تريليون دولار بحسب منصة كوين بيس.

كما ارتفعت عملة إيثر 2.21 بالمئة إلى 4038.39 دولار.