سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك والسوق السوداء.. بعد أسبوع من تحرير الجنيه

سعر الدولار.. يشهد سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار والهدوء في البنوك والسوق السوداء بعد أسبوع من قرار البنك المركزي، الصادر صباح يوم الأربعاء الماضي، بشأن تحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على تداول الدولار في السوق الموازية، بعد قرار تعويم الجنيه ارتفع سعر الدولار بنسبة 58% بعد أن تجاوز 50 جنيهًا في البنوك الحكومية والخاصة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار بالسوق السوداء والبنوك الحكومية والأجنبية أمام الجنية المصري، وتحرص الوفد على تقديم هذه الوجبة الدسمة لحظيا لاسعار العملات والسلع، لاسيما سعر الدولار للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على سعر العملة الخضراء: وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الاربعاء ثالث يوم رمضان في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء طبقا لموقع البنك المركزي

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي سجل اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي 48.70 جنيه للشراء، و48.7 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 47.0 جنيه للشراء، مقابل 48.8 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 48.00 جنيه للشراء، مقابل. 48.8 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك التجاري الدولي 48. جنيه للشراء، 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم السوق السوداء بعد 7 أيام من قرار تعويم الجنيه 49.14 جنيه.

قرار تحرير سعر صرف الجنيه ليس هو القرار الوحيد الصادر من البنك المركزي لمواجهة الدولار في السوق السوداء، فقد تم رفع سعر الفائدة إلى 6%، لمواجهة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.