فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم تمويلات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار

تستهدف تلك التمويلات دعم اقتصاد مصر لمواجهة تداعيات الحرب في غزة والأوضاع الأمنية في السودان، بحسب وكالة رويترز.

يأتي ذلك فيما قال وزير المالية محمد معيط، قبل أيام، إن مصر تدبر تمويلات بقيمة تتجاوز الـ20 مليار دولار.

أشار معيط إلى التمويلات التي ستحصل عليها مصر بموجب اتفاقها الجديد مع صندوق النقد بقيمة 9.2 مليار دولار، إضافة لحزمة تمويلات من الاتحاد الأوروبي، لم يحدد قيمتها.

من المتوقع أن تضع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اللمسات الأخيرة للاتفاق حول تلك التمويلات خلال زيارتها لمصر الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا.