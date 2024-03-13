الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تيا ديب تستعرض جمالها بفستان قصير| سعر صادم لحقيبتها

تيا ديب
تيا ديب

نشرت تيا ديب أبنة المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لأحدث إطلالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ولفتت الأنظار بلوك جذاب وحقيبة ثمينة عكست أناقتها.

وإرتدت تيا بلوزة صوف فضفاضة فوق الركبة، مطبوعة بكتابات باللون الأصفر والأزرق، ونسقت معه كولون أسود شفاف؛ ليبرز رشاقتها وأنوثتها.

 

سعر حقيبة تيا في أحدث إطلالة

وتزينت تيا بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، ضمت العديد من الخواتم في اليدين، وحملت حقيبة باللون الأسود، من دار أزياء Christian Dior، يصل سعرها إلى 3,200 يورو.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تيا ديب تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية الطويلة تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وزينته بكاب أسود مزين برسمة باللون الأبيض.

 

txt

نوال الزغبي تُبرز رشاقة ساقيها بالليجن الشبابي

ووضعت مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر باللون البني، وأبرز جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون البني الداكن، مما تماشى مع لون بشرتها واستايلها.

 

مواد متعلقة

العرقسوس.. مشروب رمضاني يحميك من أمراض خطيرة وينعشك على الإفطار

ماريتا الحلاني تستعرض جمالها ببدلة عصرية ومكياج ناعم

أنغام تهنئ متابعيها بحلول رمضان وتتألق بالأبيض الجذاب

رضوى الشربيني تتألق بقفطان أبيض ومكياج ناعم في أول حلقاتها في رمضان

ريهام سعيد تستعرض أنوثتها بالأسود وبملامح جريئة في أحدث ظهور

لسحور أول يوم رمضان.. طريقة عمل زبادي بالفواكه

بسعر صادم.. هيفاء وهبي تطل بالأبيض في عيد ميلادها| اعرف عمرها الحقيقي

فوائد تناول التمر على الريق في رمضان.. سنة نبوية ينصح بها الأطباء
الجريدة الورقية