تيا ديب تستعرض جمالها بفستان قصير| سعر صادم لحقيبتها

نشرت تيا ديب أبنة المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لأحدث إطلالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ولفتت الأنظار بلوك جذاب وحقيبة ثمينة عكست أناقتها.

وإرتدت تيا بلوزة صوف فضفاضة فوق الركبة، مطبوعة بكتابات باللون الأصفر والأزرق، ونسقت معه كولون أسود شفاف؛ ليبرز رشاقتها وأنوثتها.

سعر حقيبة تيا في أحدث إطلالة

وتزينت تيا بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، ضمت العديد من الخواتم في اليدين، وحملت حقيبة باللون الأسود، من دار أزياء Christian Dior، يصل سعرها إلى 3,200 يورو.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تيا ديب تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية الطويلة تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وزينته بكاب أسود مزين برسمة باللون الأبيض.

ووضعت مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر باللون البني، وأبرز جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون البني الداكن، مما تماشى مع لون بشرتها واستايلها.