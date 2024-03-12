يواصل بوروسيا دورتموند الألماني استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره بي إس في أيندهوفن، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



واستطاع الفريق الألماني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أيندهوفن في لقاء الذهاب، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أيندهوفن

حراسة المرمى: كوبل.

خط الدفاع: ماتسين - زوله - رايرسون - شلوتربيك.

خط الوسط: إيمري تشان - سابيتزر - براندنت.

خط الهجوم: سانشو - فولكروج - رويس



موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة بوروسيا دورتموند أمام بي إس في أيندهوفن في العاشرة من مساء الغد الأربعاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تُذاع مباراة بوروسيا دورتموند أمام بي إس في أيندهوفن عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الوكيل الحصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.