ترتيب الأهلي بالدوري قبل مواجهة البنك الأهلي الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الجوله 15 من بطوله الدوري الممتاز.

وقبل مواجهة الليلة بالدوري ، جاء ترتيب الأهلي في المسابقة المحلية على النحو التالي..

الأهلى يأتي في الترتيب العاشر برصيد 17 نقطة ، بعد خوضه 7 مباريات محققا الانتصار في 5 لقاءات والتعادل في مواجهتين مسجلاً 17 هدفاً ، وتلقت شباكه ٥ اهداف.

على صعيد آخر أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة قوية وصعبة لفريق الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في أحد أيام 29 ، 30 ، 31 مارس، والعودة بين أيام 5 ، 6 ، 7أبريل.

على أن تقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي أيام 19 و20 أبريل، وموعد مباريات الإياب هو 26 أو 27 من شهر ابريل.

أما النهائي فيقام يومي 19 و26 مايو 2024 ذهاب وإياب.