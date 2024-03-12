هل يؤدي تطبيق «هدهد» ما عليه؟

قدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة، متمثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن عدم فاعلية تطبيق هدهد في تقديم التوعية والإرشاد الزراعي المناسب للفلاحين والمزارعين.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021 التشغيل التجريبي لتطبيق هدهد المساعد الذكي للفلاح. يهدف التطبيق، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى خلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين وتقديم محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهمهم. ويهدف التطبيق أيضًا إلى تحقيق تطوير نوعي في منظومة الإرشاد الزراعي لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله، وتقديم سبل الدعم الفني والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد.



وعلى الرغم من الأهداف النبيلة لتطبيق هدهد، إلا أنه واجه العديد من التحديات التي أدت إلى عدم فاعليته في تقديم التوعية والإرشاد الزراعي المناسب للفلاحين والمزارعين. تشمل هذه التحديات:

-صعوبة استخدام التطبيق، حيث واجه العديد من الفلاحين صعوبة في استخدام التطبيق بسبب واجهة المستخدم المعقدة وعدم وجود شرح كافٍ لكيفية استخدامه.

-نقص المحتوى: لا يقدم التطبيق محتوى كافيًا ومناسبًا لاحتياجات جميع الفلاحين، خاصةً فيما يتعلق بالمحاصيل والآفات والأمراض المحلية.

-عدم دقة المعلومات، و تم رصد بعض المعلومات غير الدقيقة في التطبيق، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المزارعين.

-غياب التفاعل، ولا يتفاعل التطبيق بشكل كافٍ مع الفلاحين، مما يحد من فاعليته في تقديم التوعية والإرشاد الزراعي.

زتطالب النائبة سكينة سلامة الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين تطبيق هدهد لجعله أكثر فاعلية في تقديم التوعية والإرشاد الزراعي المناسب للفلاحين والمزارعين.