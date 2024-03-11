الإثنين 11 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حركة ترقيات لبعض الوظائف القيادية بوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارات بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية .

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ندوة بكلية الزراعة بجامعة الفيوم عن الاعتماد البرامجى


وذلك على النحو التالي:

مهندس طارق صلاح رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي والقيام بتيسير أعمال القطاع، المهندس اسعد منادى مديرا لمديرية الزراعة في الدقهلية والمهندس عابدين حسين مديرا لمديرية الزراعة في الاقصر والمهندس محمد السيد مديرا لمديرية الزراعة في الإسماعيلية والمهندس ناصر أبوطالب مديرا لمديرية الزراعة في سوهاج والمهندس عبدالسلام البغدادي مديرا لمديرية الزراعة في الجيزة والمهندس إبراهيم عبدالكريم مديرا لمديرية الزراعة في الإسكندرية والمهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعة في أسيوط.

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وزير الزراعة يطالب رئيس المجلس السلعي التصديري بنشر الوعي بين المصدرين

الوظائف الشاغرة
جاء ذلك لشغل بعض الوظائف الشاغرة وفى اطار تجديد ودفع العمل فى مديريات الزراعة.

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