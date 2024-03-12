محافظ الوادى الجديد يوجه بالتوسع فى معارض اهلا رمضان

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولةٍ مفاجئة لسوق الشعلة بالخارجة؛ لتفقّد مبادرات تخفيض الأسعار، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة.

حيثُ شدّد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة؛ لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع التجار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجّه بالتوسع في منافذ السلع الغذائية مخفضة الأسعار لاستيعاب إقبال المواطنين، ومنح أحد التجار منفذين أحدهما للحوم والآخر لبيع السلع الغذائية بسعر الجملة شرط الجدية والبيع بأسعار مخفضة، كما وجّه الوحدة المحلية بضخ كميات كبيرة من البطاطس والطماطم في الأسواق بسعر ٥ جنيه للكيلو، وتدبير سيارة لنقل الخضروات والفاكهة لضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

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