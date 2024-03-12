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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قبل لقاء الليلة بالدوري .. تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مساء اليوم نظيره البنك الأهلي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام التاسعة والنصف وتقام على استاد القاهرة.

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وسبق أن لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 29 يونيو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3 صفر، أحرزها علي معلول وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا، وهي النتيجة الأكبر في لقاءات الفريقين.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ستة أهداف وتلقت شباكه هدفاً واحداً.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين..

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