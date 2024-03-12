الثلاثاء 12 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مدمرة إيطالية تسقط طائرتين بدون طيار للحوثيين في البحر الأحمر

مدمرة إيطالية
مدمرة إيطالية

 

أسقطت مدمرة بحرية إيطالية، طائرتين مسيريتن تابعتين لمليشا الحوثي في البحر الأحمر. 

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وقال وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني؛ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الايطالية أكي، إن المدمرة الإيطالية (كايو دويليو) العاملة في إطار عملية "اسبيدس" الأوروبية، اسقطت طائرتين بدون طيار في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن القوات البحرية الإيطالية تعمل على ضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية .

وكانت المدمرة الإيطالية قد أسقطت طائرة أخرى من النوع المُسيّر عن بُعد أيضاً، يوم 2 مارس الجاري.

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