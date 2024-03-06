عقوبات أمريكية على شركات شحن تدعم الحوثيين

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين قالت وزارة الخزانة إنها جميعا سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لإحدي جهات التسهيلات المالية لجماعة الحوثي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن ومقراهما في هونغ كونغ وفي جزر مارشال وسفينتين لدورها جميعا في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران يدعى سعيد الجمال. بحسب "رويترز".

وأضافت الوزارة أن الإيرادات من بيع السلع الأولية تدعم الحوثيين وهجماتهم على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويمثل تحرك، يوم الأربعاء، أحدث محاولة من واشنطن للضغط على الحوثيين على خلفية هجماتهم على حركة الشحن.

وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلات نفط بالإضافة إلى شركتين اتهمتها جميعا بالعمل مع الجمال.

ومنذ منتصف نوفمبر الماضي، يشن الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في خليج عدن. وتقول الميليشيات إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأجبرت هجمات الحوثي الشركات الشحن على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا، كما أذكت المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.