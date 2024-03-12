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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء اليوناني يعتزم زيارة أنقرة في مايو المقبل

كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، اعتزامه زيارة العاصمة التركية أنقرة في مايو المقبل، مشيدًا بما وصفها "الرغبة الصادقة" من الجانب التركي في تبديد التوترات مع اليونان.

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وقال ميتسوتاكيس - في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في إشارة إلى زيارة الرئيس التركي إلى أثينا - "في ظل الوضع الحالي للبرنامج، سأكون في أنقرة في وقت ما في مايو، للرد على زيارة رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي".

وأضاف: "هناك رغبة صادقة من جانب القيادة التركية لتجاوز التوترات.. نحن نتحدث عن النقطة الشائكة الكبيرة المتمثلة في ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.. ولكن، حتى لو لم نحلها يمكننا الاتفاق على أن نختلف بطريقة حضارية"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن اليونان لن يعزز من قدرته على الردع.

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