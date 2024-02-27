ضربت اليونان.. عاصفة التنين وموعد وصولها لمصر

خلال الساعات الماضية، ضرب منخفص التنين غرب سواحل البحر المتوسط، حيث تسبب فى سقوط أمطار غزيزة، وعواصف رعدية، وتكاثر السحب على شواطئ اليونان.

منخفض التنين في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية، كشفترصد منخفض متعمق على غرب البحر المتوسط مساره باتجاه اليونان، ويأخذ شكل التنين.

وقد رصدت خرائط الطقس، أن منخفض التنين يصاحبه سرعات عالية من الرياح وهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

حقيقة وصول منخفض التنين إلى مصر

وكشفت الأرصاد، تأثير منخفض التنين على مصر، حيث قالت أنه ليس له أي تأثير، حيث تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.

تتميز عاصفة التنين بقدرتها على تغيير خارطة الطقس بشكلٍ جذري حيث يتحول طقس الشتاء الدافئ إلى عواصفَ وسماءٍ غائمةٍ وأمطارٍ غزيرةٍ، وتصل في بعض الأحوقات والأماكن إلى تساقط ثلوج.

وتتسم عاصفة التنين برياح عاتية تصل سرعتها تصل إلى 120 كيلومترا / ساعة.

التنين تعتبر رياح قوية للغاية من شأنها اقتلاع الأشجار في بعض الأوقات كما أنّها تهدد المباني.

تهدد عاصفة التنين التي تسبب هطول أمطارٍ غزيرةٍ بحدوث فيضانات وانهيارات طينية

تتساقط الثلوج في بعض المناطق التي تضربها خصوصا الجبلية منها، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى انقطاع الكهرباء، وذلك وفقًا للبنية التحتية للمناطق التي تضربها، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

وقد ضربت عاصفة التنين، مصر في عام 2020، مصر بقوة، حيث تسببت في هطول أمطارٍ بغزارة شديدة، وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، مما تسبب فى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح عاتية