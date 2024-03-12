الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نهب الممتلكات.. جرائم العدوان في غزة (شاهد)

غزة
غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يرصد جرائم الحرب الإسرائيلية من نهب الممتلكات وغياب المساءلة، حيث عُرض فيديو يظهر جنودًا إسرائيليين ينهبون الممتلكات في غزة. 

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ضباط إسرائيليين

وكشفت مقاطع الفيديو، التى صورها ونشرها جنود إسرائيليون، سلوكيات وتصرفات عسكرية غريبة، كما ظهر ضباط إسرائيليون في مقطع فيديو وهم يلعبون بدراجة فلسطينية مسروقة.

كما استعرض تصريحًا للضابط الإسرائيلي السابق أفنير كارفا، خلال مؤسس جماعة "كسر الصمت"، ويقول: "حتى لو وجدنا كما تعلمون أن سبب خوضنا هذه الحرب مهم وضروري علينا أن نسأل أنفسنا كيف نتصف في زمن الحرب؟".

 سلوكيات الجنود الإسرائيليين

كما أثار مقطع فيديو انتقادات دولية وطرح تساؤلات حول سلوكيات الجنود الإسرائيليين، حيث كانوا يخربون بضائع داخل محل.

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