الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأونروا: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية جراء نقص المواد الغذائية (شاهد)

غزة
غزة

طالبت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير الإعلام في أونروا، بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

txt

الاتحاد الأوروبي: يجب رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى غزة

txt

انطلاق أول سفينة من قبرص تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة

 الأوضاع الإنسانية في غزة

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية جراء نقص المواد الغذائية وزيادة أعداد النازحين، "نعاني نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية وانهيارا تاما بالمراكز الصحية في غزة".

 المساعدات الإنسانية 

وتابعت أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة غير كافية، كما أكدت انهيار القطاع التجاري في غزة، موضحة أن النازحين لا يمتلكون القدرة الشرائية للحصول على السلع.

الجريدة الورقية