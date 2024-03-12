الأونروا: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية جراء نقص المواد الغذائية (شاهد)

طالبت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير الإعلام في أونروا، بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الأوضاع الإنسانية في غزة

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية جراء نقص المواد الغذائية وزيادة أعداد النازحين، "نعاني نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية وانهيارا تاما بالمراكز الصحية في غزة".

المساعدات الإنسانية

وتابعت أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة غير كافية، كما أكدت انهيار القطاع التجاري في غزة، موضحة أن النازحين لا يمتلكون القدرة الشرائية للحصول على السلع.