السيسي يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين بجلسة منتدى التعاون العربي الصيني

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع القادة المشاركين في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، اليوم الخميس، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة العرب.

وألقى الرئيس السيسي كلمة مصر في الاجتماع، والتي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية.

واستعرضت كلمة الرئيس السيسي، الأوضاع الإقليمية الجارية بالمنطقة وخصوصًا الحرب في غزة، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.