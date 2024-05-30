الخميس 30 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني: بكين تتطلع لعلاقات مع العرب تكون نموذجًا للسلام العالمي

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، اليوم الخميس، الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور عدد من القادة العرب.

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الصين تسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الدول العربية

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: التعامل مع دولة الصين يعكس بعدًا استراتيجيًا مهمًا لمصر


ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني قوله إن الصين ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية لتكون نموذجا للسلام والاستقرار العالميين.
وقال شي جينبينغ، في كلمة ألقاها في منتدى التعاون الصيني العربي، إن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لحل القضايا ذات الصلة بالبؤر الساخنة بما يدعم تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
وأضاف أن الصين ستستضيف القمة الثانية بين الصين والدول العربية في عام 2026.
ماذا قال شي جينبينغ:
يجب تعزيز الحوكمة والعمل معا من أجل صالح العالم أجمع
مستعدون للعالم العربي من أجل تعزيز الحوكمة
مبادرة الحزام والطريق حققت تقدما خلال الفترة الماضية
بكين ستواصل العمل مع الدول العربية من أجل تعزيز العلاقات المتبادلة من أجل المستقبل
سنبني مع الدول العربية 10 مختبرات في مجال الزراعة والطاقة والذكاء الاصطناعي
مستعدون لبناء مركز للحطام الفضائي ومركز للمركبات الفضائية مع العالم العربي
وأكد الرئيس الصيني الخميس أنه يسعى لتعميق التعاون في مجال الطاقة مع الدول العربية، مضيفا أن "الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجالي النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن الأسواق".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن "الصين جاهزة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات".

وتابع "سندعم مشاركة شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية بقدرة إجمالية تفوق ثلاثة ملايين كيلوواط".

وتعد الصين، التي عززت علاقاتها مع القادة العرب في السنوات الأخيرة، مستوردا رئيسيا للنفط من دول المنطقة.

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