حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا.. حذف الصور يثير الشكوك

علاقة الفنانين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا دائمًا موضع اهتمام وشكوك من الجمهور، إذ تطاردهم شائعة الانفصال، وكان دائمًا يقومون بتكذيب الشائعات، إلا أن في هذه المرة كانت الأكثر جدلًا، حيث قامت الأخيرة بحذف صورهما عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

تفاجيء جمهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بحذف الأولى صورهما على إنستجرام، ليرى البعض أن شائعات الانفصال أصبحت حقيقة.





رد أحمد خالد صالح على شائعة انفصالة عن هنادي مهنا

إلا أن أحمد خالد صالح رد على تلك الشائعات في تصريح له قائلًا: " كله كلام فاضي ومش حقيقي وأفضل رد على الشائعات هي التجاهل".

مشيرًا إلى أن تلك الشائعات تراودهم بشكل مستمر إلا أن هذه المرة كانت بشكل مبالغ فيه، معلقًا: " في حد بيولع في الموضوع زيادة النهاردة وربنا يبعد عنا كل شر".





أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أعمال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في رمضان ٢٠٢٤

وعلى الصعيد المهني، شارك الثنائي في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث تألق أحمد خالد صالح في دور "النمرود" في مسلسل المداح الجزء الرابع، وكان من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العريز، صفاء جلال، مي سليم، دياب، أحمد بدير، وغيرهم من الفنانين.

ولفتت هنادي مهنا الأنظار بحضورها المميز في رمضان ٢٠٢٤، حيث شاركت في مسلسلين وهما: جودر وعتبات البهجة.

وكان مسلسل جودر بطولة: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، هنادي مهنا.

أما مسلسل عتبات البهجة كان من بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، هنادي مهنا، وفاء صادق، صفاء الطوخي.

استعداد أحمد خالد صالح لتصوير فيلم “الست”

كما أن الفنان أحمد خالد صالح يستعد لتصوير فيلم "الست"، وتجسد فيه منى زكي دور "كوكب الشرق أم كلثوم".

ويشارك في بطولة فيلم الست الذي يقدم السيرة الذاتية لـ كوكب الشرق، وسيد رجب، ومحمد فراج والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ومن ضمن مفاجآت الفيلم، التعاقد مع الفنان عمرو سعد لتقديم شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رئيس جمهورية مصر الأسبق، وهي شخصية سياسية لم يسبق لعمرو سعد تقديمها من قبل، ومن المقرر أن يصوّر مشاهده خلال الفترة المقبلة.