قصف إسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب دوار الكويت في غزة.. وسقوط عشرات القتلى

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجيش الإسرائيلي مجددا باستهداف المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وعشرات الجرحى.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن "جيش الاحتلال يصر على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا، سيما في شمال قطاع غزة، الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية في ظل إنعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات".

وأضاف معروف أن "هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 جريح حتى الآن".

وتابع معروف: "ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، ويؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليا إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".