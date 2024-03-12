الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة في دوري الأبطال

نابولي
نابولي

يحل نابولي ضيفا على برشلونة اليوم الثلاثاء على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

txt

قلق في برشلونة بسبب لامين يامال قبل صدام نابولي

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما  على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وسيحصل الفائز في مباراة العودة على تذكرة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة برشلونة ونابولي
تبدأ مباراة  برشلونة ونابولي  مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

في الدفاع: أوليفيرا، خوان خيسوس، أمير رحماني، دي لوريزانو

في الوسط: حميد جونيور تراوري، لوبوتكا، فرانك أنجويسا

في الهجوم: كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين، ماتيو بوليتانو

مواد متعلقة

قلق في برشلونة بسبب لامين يامال قبل صدام نابولي
الجريدة الورقية