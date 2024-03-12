تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة في دوري الأبطال

يحل نابولي ضيفا على برشلونة اليوم الثلاثاء على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وسيحصل الفائز في مباراة العودة على تذكرة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة برشلونة ونابولي

تبدأ مباراة برشلونة ونابولي مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

في الدفاع: أوليفيرا، خوان خيسوس، أمير رحماني، دي لوريزانو

في الوسط: حميد جونيور تراوري، لوبوتكا، فرانك أنجويسا

في الهجوم: كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين، ماتيو بوليتانو