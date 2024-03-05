قلق في برشلونة بسبب لامين يامال قبل صدام نابولي

سادت حالة من القلق لدي المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بشأن الإسباني لامين يامال موهبة البارسا، والإصابة التي يعاني منها، وموقفه من مباراة نابولي.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية ضد نابولي، يوم الثلاثاء المقبل 12 مارس، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك الأولمبي.



ويشتكي اللاعب يامال من بعض الانزعاج في ركبته، وتسببت في غيابه عن مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، وعدم مشاركته كأساسيا ضد أتلتيك بلباو.

حيث كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أنه هناك حالة قلق كبيرة تسيطر على فريق برشلونة في الساعات الماضية بسبب يامال ويتعامل الجهاز الفني معه بدقة وحذر كبيرين.

وذكرت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تعافي يامال يسير بشكل جيد، ولكن تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة، لا يريد المخاطرة مع اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة خاصة مع كثرة إصابات الفريق مؤخرا.

وكشفت الصحيفة أن النسبة الأكبر حتى الآن، هي أن يشارك لامين في مباراة نابولي الحاسمة في دوري أبطال أوروبا بنسبة كبيرة نظرا لحاجة الفريق له، ومن المتوقع منحه بعض الدقائق في مباراة مايوركا التي تسبقها.