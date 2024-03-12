السلامة والصحة المهنية ومشروع مهنى 2030.. خطة عمل وزارة العمل بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، ندوة تعريفية حول مشروع مهنى 2030 ، مركز افاق للتدريب والاستشارات الحاصل على ترخيص مركز تدريب مهنى من وزارة العمل كأول مركز تدريب خاص على مستوى الصعيد وذلك بالتنسيق مع مديرية العمل بالمنيا.

وتناولت التعريف بمراحل المشروع وأهدافه والشهادات والتراخيص والكارنيهات التى سوف يمنحها المشروع للمدربين والمتدربين ، وأيضاً تنظيم فعاليات ندوة للتوعية بشركة الدقهلية للدواجن والوحدة الصحية بأبوقرقاص ، تضمنت موضوعات الندوة (المخاطر البيولوجية - ومخاطر الحريق - وخطة الطوارئ والاخلاء) بحضور 34 من العاملين بالشركة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، للتوعية بمخاطر بيئة العمل واهمية تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل اماكن العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر للحفاظ على الأفراد والمنشآت والمترددين من المخاطر المختلفة فى أماكن العمل ، وكذلك إتخاذ الغجراءات التنفيذية لمشروع مهنى 2030 التى أطلقته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت مدير المديرية انها استعرضت مشروع مهنى 2030 ، وعرض فيديو لمؤتمر المشروع ، مؤكدة ان المديرية على استعداد للتعاون مع مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص مركز تدريب مهنى ، وأشارت إلى انه تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وطبقا لخطة التوعية بالمديرية نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بأبوقرقاص ندوة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وقدم المحاضرات بها الكيميائى حسام الدين ثابت مدير المكتب ، والكيميائى حسن عبد الفتاح مفتش المكتب.