إسرائيل تقصف بعلبك.. واستشهاد شخص وإصابة آخرين

قصفت القوات الإسرائيلية بوقت مبكر اليوم الثلاثاء منطقة بعلبك شمال شرقي لبنان، تزامنا مع إعلان إسرائيل استهداف مبنيين لحزب الله اللبناني في المنطقة ذاتها التي تبعد نحو 100 كلم عن الحدود.

واستشهد مواطن وأصيب 5 آخرون على الأقل في القصف اليوم، وقال محافظ بعلبك بشير خضر في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس" تويتر سابقًا إن “محافظة بعلبك-الهرمل تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية استهدفت دورس وطاريا وشمسطار".

وأضاف خضر أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دورس استهدفت مصنعا لزيت الزيتون، وأدت إلى استشهاد شخص”.

ووفقًا لوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، فإن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستودعا غربي بعلبك بين بلدتي شمسطار وطاريا.

وأفادت الجزيرة بإصابة 6 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته استهدفت مبنيين لحزب الله اللبناني في منطقة البقاع بلبنان.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن حزب الله شن هجوم بطائرات مسيرة على مقر للدفاع الجوي الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة.

وأكد الحزب أن قواته استهدفت مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بـ4 مسيّرات، وأعلن أنه أصاب الأهداف بدقة، حسب وصفه.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصعيدا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.