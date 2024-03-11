نور النبوي يرفض تحكمات والده في أولى حلقات إمبراطوية ميم

يتألق نور النبوي في السباق الرمضاني من خلال تجسيده لشخصية مروان أبو المجد، وهو شاب مستقل يرفض تحكمات والده، يبحث نور عن ذاته ويرشح نفسه للإنتخابات مما يجعله شاب يبحث عن ذاته واستقلاله، وذلك ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصتي Watch It وشاهد.

بما يتمتع به كل منهما من خفة دم وكاريزما قوية، تجمع بين النجم الصاعد نور النبوي ووالده النجم الكبير خالد النبوي للمرة الثانية في السباق الرمضاني انسجام فني، أو ما يطلق عليه "كيميا" ملفتة، حيث يجسد نور أحد أبناء النبوي الستة.

يأتي ذلك بعد ما حققه الاثنان من نجاح كبير في السباق الرمضاني 2022 من خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حيث كانا يجسدان دور العم وابن أخيه، يلتقي الاثنان هذا العام في إمبراطورية ميم، ولكن في دور الأب وابنه، ويجسد نور شخصية مروان، الابن الشقي خفيف الظل، صاحب الشعبية الكبيرة في البيت وسط أخوته وفي الجامعة وسط أصدقائه وزملائه، والذي تربطه بوالده علاقة مميزة، يبدو أنها ستشهد الكثير من المشاكسات والمواقف الندية.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً مايان السيد، نشوي مصطفي، حلا شيحا، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.