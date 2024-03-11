منتخب الشطرنج يحصد 6 ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية

انتهت منافسات المنتخب المصري للشطرنج في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

واستطاع المنتخب المصري للشطرنج تحقيق 6 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وحصد باسم أمين لاعب منتخب مصر للشطرنج ميداليتين ذهبيتين في الفردي، حيث حصل على ذهبية الشطرنج السريع وذهبية الشطرنج الخاطف.

كما حققت شاهندة وفا ميداليتين في منافسات الفردي، حيث حصلت على الميدالية الذهبية في الشطرنج السريع، بينما توجت بالميدالية الفضية في الشطرنج الخاطف.

وفي منافسات الفرق، حقق الثنائي باسم أمين وشاهندة وفا ميداليتين ذهبيتين في منافسات المختلط للشطرنج السريع، وأخرى في الشطرنج الخاطف.

وشاركت مصر بفريق مكون من الثنائي باسم أمين وشاهندة وفا، في منافسات الشطرنج خلال دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشرة.

وارتفعت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية إلى 82 ميدالية متنوعة بواقع 48 ميدالية ذهبية و 18 ميدالية فضية و 16 ميدالية برونزية.



وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.