مسلسل إمبراطورية م| أزمات مهنية وأسرية تلاحق خالد النبوي في الحلقة الأولى

يتعرض خالد النبوي “مختار” في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “إمبراطورية م”، لأزمة مهنية يحاول تدراكها خاصةً بعد تقديم عدد من موظفين شركته استقالتهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم المادية .

مشاكل مهنية وأسرية تلاحق خالد النبوي

بينما يواجه أبناء “مختار” الصغار مشكلة في مدرستهم تؤدي إلى إنذارهم بالفصل في حال عدم حضور ولي أمرهم.

أحداث الحلقة الأولى من إمبراطورية م

تبدأ الحلقة الأولى باستعراض حياة خالد النبوي “مختار” مع أولاده، حيث يعمل على رعايتهم بالكامل مع شقيقته التي تقوم بدورها نشوى مصطفى.

تستعرض الحلقة حياة كل ابن منهم على حدا، فالابنة الكبرى تدرس المحاماة وأخيها يدرس في كلية التجارة ويهوى المشاركة في شئون الطلاب، والأبناء الصغرى في مرحلة تعليمهم الابتدائية.

أبناء في حياة والدهم خالد النبوي بمسئوليتهم الكاملة وهواياتهم المختلفة، حياة تركتها والدتهم والتي تقوم بدورها سلاف فواخرجي كضيفة شرف، لترحل عنهم وتتر له مسئوليتهم وحياتهم .

تضم أحداث مسلسل :إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.

يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيان سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

مسلسل “إمبراطورية م” خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.