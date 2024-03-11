مفيد لالتهاب المفاصل.. فوائد تناول الكركم

الكركم هو أحد التوابل المشهورة التي تحتوي على مركب الكركمين المضاد للأكسدة والمضاد للالتهابات، وله أنها تدين بلونها الزاهي.

تم تخصيص قدر كبير من الأبحاث للتوابل، واستخدامه المنتظم يمكن أن يؤدي إلى آثار كبيرة على الجسم وهنا بعض منهم.

الوزن الزائد

التوابل يساعد على التعامل مع الوزن الزائد ولكن ليس بطريقة سحرية إنه ببساطة يقلل من الالتهاب المرتبط بالسمنة ويزيد قليلاً من حرق الدهون.

التهاب المفاصل

الخصائص المضادة للالتهابات للكركم يمكن أن تساعد أيضًا في علاج التهاب المفاصل، لاحظت إحدى الدراسات أن استخدامه ساعد في تقليل الألم والتصلب وتورم المفاصل.

الصحة المزاجية

التوابل الساطعة تساعد على تحسين حالتك المزاجية وجد التحليل التلوي لعشر دراسات حول الكركمين والاكتئاب المنشورة في عام 2019 أن المركب قد يقلل من القلق والاكتئاب.