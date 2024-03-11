عاجل
وزير الخارجية يحذر من اتساع رقعة الحرب في غزة.. تهديد للعالم أجمع الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بمناسبة حلول شهر رمضان
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

زوجة واحدة لاتكفي
زوجة واحدة لاتكفي

يشارك مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” في الماراثون الرمضاني الجاري الذي يضم عدد من نجوم الدراما الكويتية والمصرية. 

موعد عرض مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

تعرض الحلقة الأولى من  مسلسل زوجة واحدة لاتكفي عبر قناة mbc في الساعة 9 مساءً. 

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة

مواد متعلقة

إمبراطورية ميم| مواعيد عرض الحلقات والقناة الناقلة

أوسكار96 | نجوم هوليوود يدعمون غزة على السجادة الحمراء

أوسكار 96| أسماء الفائزين في فئة الأفلام والممثلين

إعلانات رمضان 2024| عمرو دياب يفتتح الموسم بـ"الكلمة الحلوة".. فيديو

أوسكار 2024| فلسطين تدخل أحداث الدورة الـ96

الحلقة الأولى من لحظة غضب|حياة زوجية مثالية بين صبا مبارك ومحمد فراج

نجوم الأوسكار على السجادة الحمراء في الدورة الـ96.. صور

أوسكار 2024| هند صبري مفاجأة الدورة الـ96

الجريدة الورقية