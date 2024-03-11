الكرملين: محاولات باريس تشكيل تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا تؤدي إلى تصعيد التوتر

وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) محاولات فرنسا تشكيل تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "إن نشاط باريس لتشكيل تحالف من المستعدين لإرسال قوات إلى أوكرانيا يعتبر نهجا مباشرا لتصعيد التوتر.

وأضاف بيسكوف:" أن توسيع النقاش والنشاط المكثف لباريس في محاولات تشكيل تحالف من الدول، التي تعلن استعدادها الافتراضي لإرسال وحدات عسكرية معينة إلى الأراضي الأوكرانية، هو مسار خطير للغاية وستكون له عواقب غير مرغوب بها.

واعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها قد تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا هي مجرد افتراضات وأفكار لا أساس لها من الصحة. وقال بهذا الشأن:" إن هذا جزء من الافتراضات، التي تنشر في صحف مختلفة في الغرب، ولا أعتقد أنها تحتاج إلى أي تعليق".