عاجل
"الآيس لحس دماغه".. سائق يفتك بزوجته في المطرية والجيران: كانت مدمنة
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: محاولات باريس تشكيل تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا تؤدي إلى تصعيد التوتر

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

 

وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) محاولات فرنسا تشكيل تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها تؤدي إلى تصعيد التوتر.

txt

الكرملين: لا نعترف بقرار "الجنائية الدولية" بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة عسكريين روس

txt

الكرملين يبحث محتوى محادثة مسربة بين ضباط ألمان حول ضربات في شبه جزيرة القرم

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "إن نشاط باريس لتشكيل تحالف من المستعدين لإرسال قوات إلى أوكرانيا يعتبر نهجا مباشرا لتصعيد التوتر.

وأضاف بيسكوف:" أن توسيع النقاش والنشاط المكثف لباريس في محاولات تشكيل تحالف من الدول، التي تعلن استعدادها الافتراضي لإرسال وحدات عسكرية معينة إلى الأراضي الأوكرانية، هو مسار خطير للغاية وستكون له عواقب غير مرغوب بها.

 

واعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها قد تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا هي مجرد افتراضات وأفكار لا أساس لها من الصحة. وقال بهذا الشأن:" إن هذا جزء من الافتراضات، التي تنشر في صحف مختلفة في الغرب، ولا أعتقد أنها تحتاج إلى أي تعليق".

مواد متعلقة

الكرملين يبحث محتوى محادثة مسربة بين ضباط ألمان حول ضربات في شبه جزيرة القرم

الكرملين يرد على ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

الكرملين يتحدث عن عمل الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا

الكرملين: حزمة العقوبات الغربية لم تحمل جديدا.. والاقتصاد الروسي أظهر استقراره
الجريدة الورقية